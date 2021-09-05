فيديو – دينا الشربيني تغني مع روبي: راح حب صاحبتي وطلع “فستك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة روبي، جمهورها بفيديو من حفلها الذي أقيم أمس في الساحل الشمالي، وظهرت برفقتها على المسرح لأول مرة النجمة دينا الشربيني، وقدما معا أغنية “قلبي بلاستيك” من ألبوم روبي الأخير، وخطفت دينا الأنظار بتكرارها للمقطع الذي يقول راح حب صاحبتي وطلع فستك.

دينا كانت متواجدة في حفل روبي الخير بالساحل الشمالي، بعدما اجتمعا معا للمرة الأولى في حملة إعلانية بموسم رمضان 2021 وقدما استعراضا غنائيا، ويظهر المقطع دينا بملابس المصيف وشعر أشقر طويل، بجوار صديقتها روبي، وقدما معا أغنية “قلبي بلاستيك” وظلت دينا تردد باي باي حبيبي باي باي، وبعدها استكملت كلمات الأغنية وتقول: راح حب صاحبتي وطلع فستك.. باي باي حبيبي باي باي.. مش معايا في الجاي.. أغنيهالك إزاي؟ معاها طبلة وناي.

يذكر أن دينا انتهت مؤخرا من تصوير تعاونها الأول مع النجم الكوميدي هشام ماجد ببطولة فيلم “حامل اللقب”، وهو أول فيلم لهشام ماجد بعيدا عن رفيق دربه شيكو، ومن المنتظر عرض الفيلم قريبا.

فيلم حامل اللقب يضم حتى اللحظة النجوم دينا الشربيني، هشام ماجد، محمد سلام، ومن تأليف إيهاب بليبل، إخراج هشام فتحى، ويمثل استمرارا لمسيرة دينا الشربيني مع الأفلام الكوميدية التي ميزت مسيرتها في العام 2021، وبدأت بفيلم “ثانية واحدة” مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، ومن بعده فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع النجم كريم عبد العزيز والذي انطلق عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.