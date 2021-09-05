لطيفة تروّج لأحدث كليباتها “الأستاذ” وتطرح البرومو الرسمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّجت الفنانة التونسية لطيفة، لأحدث أغانيها بعنوان “الأستاذ”، ومن المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، على طريقة الفيديو كليب عبر “يوتيوب”.

ونشرت فيديو قصيراً من الأغنية المصورة، وأعلنت عن طرحها قريباً، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، وإخراج فادي حداد.

وتفاعل الجمهور تفاعلاً لافتاً مع الفيديو، مؤكّدين أنّها ستكون مفاجأة كبيرة، متمنين مشاهدة الكليب في وقت قريب.

وكانت لطيفة قد طرحت أغنية بعنوان “يحيا الشعب” من كلمات وألحان أسامة فرحات، وتوزيع مونتي.

وتقول كلماتها: “يحيا الشعب… يسقط كل عدو للشعب… ارفع رأسك رأسك عالي… دم شهيدك دمه غالي… نفديه بروحي وبمالي… ولا خللي سماسرة تبيعها لي”.