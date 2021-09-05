شيرين عبد الوهاب تتألق في ليلة مميزة من ليالي صيف الشرقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقيم مساء أمس السبت في مدينة الخبر ومن ضمن حفلات صيف الشرقية، حفلة غنائية قاما بأحيائها، الفنانة شيرين عبد الوهاب وشاركها الحفل الفنان سلطان الراشد، وهذه الحفلات برعاية من الهيئة العامة للترفيه وتنظيم 360LIVE وشركة بنش مارك.

غنت شيرين عبد الوهاب في حفلها الثاني في السعودية الليلة الرابعة من ليالي حفلات صيف الشرقية، حيث إنها غنت باقة من أشهر أغانيها، وأبرزها ” حبه جنه ” ” وكنت تسيبني ” و ” وما بتفرحش ” و” بتوحشني ” و ” الوتر الحساس ” “و ” على بالي ” والكثير من الأغاني، حيث إنها شهدت تفاعل كبير من الجمهور الذي كان يشاركها الغناء.

كما قدمت شيرين عدد من أغانيها القديمة مثل ” آه يا ليل ” و ” ومشاعر ” بالإضافة إلى أغنيتها باللهجة اللبنانية ” يا بتفكر يا بتحس “، كما ظهرت شيرين بحالة معنوية مرتفعة في الحفل حيث إنها كانت تمازح الجمهور وتفاعلت معهم بأكثر من مرة حيث إنها طلبت منهم” طبق المندي ” وهي أكلة مشهورة بالشرقية وهي تمازحهم وتضحك.

وعبرت شيرين عن سعادتها للقاء جمهورها في حفلتها في جده وفي حفلة الشرقية، وتعتبر المرة الأولى لشيرين مشاركتها في حفلات موسم الشرقية.

وأعربت شيرين عن سعادتها لإحيائها أول مرة حفلًا في المنطقة الشرقية بالسعودية، كما حرصت على أن تطمئن جمهورها ومحبيها، على الحالة الصحية لوالدتها، لافتة إلى أن حالتها تحسنت، قائلة: “مبسوطة أوي إني هنا أول مرة أحضر، وسعيدة بالوقفة اللي وقفتموها مع والدتي في المستشفى، أنتم ناس أصيلين وكمل والحمد لله هي بخير الآن.

وكانت شيرين أعلنت قبل حفلها الاخيرة بجدة يوم الخميس الماضي، تعرض والدتها لأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى، وهو ما جعل شيرين تبدو متوترة بشدة خلال الحفل.

كم حرص الفنان حسام حبيب على التواجد مع ابنتي زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، كما سبق تواجدها معها في حفل جده هو وابنتيها، حيث حرص بتواجده لمساندتها ودعمها في كواليس الحفل، كما تواجدت ابنتيها مع الجمهور أثناء الحفل.

كما أعجب الجمهور بتواجد حسام مع زوجته لدعمها أثناء حفلاتها الفنية الأخيرة، وحرصه الدائم على تواجده معها كما تم تداول صورة لحسام مع شيرين وابنتيها قبل انطلاق الحفل.

حيث انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحسام حبيب مع مريم وهنا ابنتي شيرين أثناء الحفل، وأخرى لشيرين معهم في كواليس الحفل.