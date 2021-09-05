أعلى هداف في كرة القدم الدولية.. موسوعة غينيس تكرم كريستيانو رونالدو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الحظ كان بانتظار رجوع النجم “كريستيانو رونالدو” لنادي مانشستر يونايتد مرة أخرى!! فما لبث النجم البرتغالي أيام معدودة في النادي حتى أصبح اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كرة القدم الدولية، وذلك بهدفه الـ 111 الذي أحرزه مع منتخب البرتغال يوم الأربعاء في مرمى المنتخب الأيرلندي، ليتم تكريمه من قِبَل موسوعة غينيس للأرقام القياسية على إنجازه.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فقد حطم لاعب كرة القدم البرتغالي الرقم القياسي لمعظم الأهداف المسجلة في مباريات كرة القدم الدولية، وذلك خلال مباراة البرتغال وأيرلندا التي أقيمت في 1 سبتمبر 2021 على ملعب الغارف بالبرتغال، حيث أحرز نجم كرة القدم هدفين بالرأس قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة ، كان الأول في الدقيقة 89 والثاني في الدقيقة 95 في الوقت بدل الضائع.

وفي تعبير عن فرحته، انتقل النجم البرتغالي لإنستغرام كتب في منشور له وهو يمسك بشهادة موسوعة غينيس: “شكرًا موسوعة غينيس للأرقام القياسية. من الجيد دائمًا أن يتم الاعتراف بي على أني محطم للأرقام القياسية العالمية. فلنستمر في محاولة رفع الأرقام إلى مستوى أعلى!”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها “رونالدو” على شهادة غينيس للأرقام القياسية! فقد حمل المهاجم أيضًا لقب الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا بتسجيل 134 هدف. بالإضافة إلى لقب هداف كأس أمم أوروبا بـ 14 هدف، كما كان هداف بطولة دورى أبطال أوروبا 7 مرات منهم 6 سنوات متتالية من 2013 إلى 2018. وهو أيضًا اللاعب الأعلى تقييمًا في FIFA ، متقدمًا على ليونيل ميسي وبيليه.

خارج أرض الملعب، يعتبر “رونالدو” نجم مشهور على وسائل التواصل الاجتماعي. إنه صاحب رقم قياسي لمعظم متابعي الرياضة على تويتر، وكذلك معظم المتابعين على إنستغرام. فحسابه يتابعه 337 مليون شخص على إنستغرام. وحصلت صفحته على ويكيبيديا على 112 مليون مشاهدة، وهي أكثر صفحات ويكيبيديا مشاهدة للرياضي.

علاوة على ذلك، اعتبارًا من أبريل 2021، حصل على أكبر عدد من الإعجابات للرياضين على Facebook ، بعدد رائع بلغ 124,726,150 إعجابًا.

بدأت مسيرة “رونالدو” المهنية مع نادي Sporting CP عندما كان عمره 12 عامًا فقط. ظل في النادي حتى انتهى به الأمر بالفوز بكأس Supercup.

وفي عام 2003، انتقل إلى مانشستر يونايتد- حيث فاز بأول كرة ذهبية- وهو في سن الـ18، وقد وصفه “أليكس فيرجسون” مدير مانشستر يونايتد، قائلًا: “إنه واحد من أكثر اللاعبين الشباب إثارة الذين رأيتهم على الإطلاق.” واليوم، أصبح بالفعل أفضل لاعب هداف في العالم.

هدف بعد هدف، فاز “رونالدو” بقلوب مشجعي كرة القدم بغض النظر عن الفرق والمباريات، حيث فاز مع البرتغال ببطولة أوروبا UEFA 2016 ضد فرنسا ودوري الأمم UEFA 2019. بالنسبة للأخير، رفع رونالدو كأس هداف Alipay.

أصبح أول لاعب كرة القدم يكسب أكثر من مليار دولار في مسيرته المهنية وأكد نفسه كواحد من أكثر الرياضيين رواجًا واستحسانًا ونجاحًا في كل العصور.

في عام 2009 انتقل لنادي ريال مدريد. وفي عام 2018، انتقل إلى نادي يوفنتوس، والذي شهد اهتمامًا كبيرًا بعد دخول “رونالدو” إلى ملعبه.

في الوقت الحالي، وجد الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات نفسه مرة أخرى تحت دائرة الضوء بعد قراره مغادرة نادي يوفنتوس للعودة إلى مانشستر يونايتد.