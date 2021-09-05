بعد مطالبتها بـ”رخصة إنجاب”.. سمية الخشاب تُحدث ضجة بتغريدة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد طرحها فكرة “رخصة إنجاب”، أثارت النجمة المصرية سمية الخشاب ضجة كبيرة وجدلاً واسعاً بين متابعيها بما قالته عن ضرورة فرض الحكومة فكرة “رخصة إنجاب” تُمنح للمقبلين على الزواج بعد اختبار يخضعون له قبل الزواج.

وكذلك أعربت عن رفضها القاطع لكلمة “عانس”، وكتبت في تغريدتها: “مفيش حاجة إسمها ست عانس في حاجة إسمها ست لسه ملقتش شريك حياتها المناسب .. ما هو مش أي حد وخلاص ده المفروض جواز وتوافق”.

وأضافت: “مفهوم العنوسة ده غلط جدا ومش عارفة ليه دايما مقرون بالمرأة وبعض الناس بتستخدمه كنوع من التقليل منها .. يا ريت نتخلص من المعتقدات الرجعيه دي .. وعامة السنجلة أريح”.

تفاعل مع كلامها متابعيها بشكل واسع، وانقسمت التعليقات بين من وافق على تصريحها رافضين عبارة عانس التي يهدف منها التقليل من شأن المرأة، وبين من رفض ما كتبته، واصفين ما تفعله بالاستعراض للظهور وإثارة بلبلة.

وكانت الخشاب قد أثارت ضجة على السوشيال ميديا بعدما كتبت: “نداء للأمهات اللي مش فاضيين لتربيه ولادهم، يا حلوة ياللي مشغولة ومش مسؤولة بتخلّفي ليه؟ لما انتي مش قد مسؤولية تربية أطفال والاهتمام بيهم طيب ليه حضرتك تعّبتي نفسك وتعّبتي معاكي المجتمع”.