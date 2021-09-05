نادية الجندي تتحدى العمر بإطلالة شبابية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم تقدمها في العمر حيث تبلغ 75 عاماً، لكن الفنانة نادية الجندي دائماً ما تثير ضجة بإطلالاتها التي تتسم بكونها إطلالات شبابية سواء من حيث الأزياء او تسريحة الشعر والإكسسورات.

ومؤخراً خضعت الجندي، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود رؤوف خلال عطلتها بالساحل الشمالي.

وشاركت الجندي متابعيها عير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور من إطلالتها الجديدة التي ظهرت فيها وهي ترتدي شورت جينز قصير مع بلوزة بيضاء اللون، وبدت تضج جمالا وانوثة وأصغر من عمرها الحقيقي بعشرين سنة على الأقل، وهو ما لاحظه عدد كبير من محبيها.

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل «سكر زيادة»، والذي قدمته في موسم رمضان قبل الماضي وعادت به بعد غياب خمس سنوات، وشاركتها بطولته نبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر.