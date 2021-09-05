أبرز 6 عروض جديدة على نتفليكس في سبتمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطف مسلسل La Casa de Papel (لا كاسا دي بابيل) الأنظار فور طرح الموسم الخامس على شبكة نتفليكس هذا الشهر.

وتستعد شبكة البث الإلكتروني لطرح أعمال أخرى جديدة تأسر بها الجمهور المتحمس لكل ما تعرضه.

ويرصد موقع "واتس أون نتفليكس" الأمريكي، في التقرير التالي، أبرز الأعمال الجديدة التي تصدر على شبكة نتفليكس شهر سبتمبر/أيلول الجاري.



1- La Casa de Papel





مسلسل "لا كاسا دي بابيل" أو "بيت المال"، بطولة ألفارو مورتي وبيدرو ألونسو، ويتناول المسلسل قصة عصابة يقودها مخطط عبقري يدعى البروفيسور، وسويًا يخططون للقيام بمجموعات سرقات هي الأضخم في تاريخ إسبانيا.

2- Afterlife of the Party





فيلم "أفتر لايف أوف ذا بارتي"، بطولة تيموثي رينوف وفيكتوريا جاستيس، ويتناول قصة فتاة تتوفى في عيد ميلادها، لكنها تٌمنح فرصة ثانية لتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها.



3- Worth





فيلم "استحقاق"، بطولة مايكل كيتون وأيمي رايان، وهو فيلم سيرة ذاتية عن قصة حقيقية لمحامي يحاول تحقيق العدالة لمن تضرروا من هجمات 11 سبتمبر/أيلول.



4- The Women and the Murderer





سلسلة وثائقي مأخوذ عن جريمة حقيقية ويدور حول رجل شرطة يتعاون مع أم أحد الضحايا لإيجاد قاتل متسلسل روّع باريس عام 1990.



5- Lucifer





مسلسل "لوسيفر"، بطولة توم إليس ولاورين جيرمان، ويصدر الجزء السادس والأخير من المسلسل هذا الشهر.

يتناول المسلسل قصة لوسيفر الذي يهبط من السماء إلى مدينة لوس أنجلوس، ويتعاون مع محققة شرطة لكشف الغموض عن الجرائم التي تواجهها.

6- Sex Education

مسلسل "التربية الجنسية"، بطولة أسا بترفيلد وإيما ماكي، ويعود الجزء الثالث هذا الشهر. ويدور حول مراهق يحاول التأقلم مع المدرسة الثانوية والتغييرات الجسدية التي يمر بها هو وزملائه.



