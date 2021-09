بعد الضربات الأخيرة.. "شانج شي" يدخل معركة إنقاذ السينما الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتاب الجمهور حالة من الخوف حاليًا، بعد قرار شركة "بارامونت" للإنتاج السينمائي تأجيل اثنين من أهم أفلامها لهذا العام.

ووفقًا لموقع "برو بايبل" قررت "بارامونت" تأجيل فيلمي: Top Gun: Maverick (توب جان: مافريك) و Jackass 4 إلى عام 2022، مما أثار خوف الجمهور من بدء مرحلة تأجيل أفلام جيدة، مثل تلك التي تأجلت مع ظهور فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكر الموقع، أن نجاح فيلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (شانج شي وأسطورة الخواتم العشرة) وتحقيقه رقمًا قياسيًا يمكن أن يهدئ قلق الجمهور.





وفيلم "شانج شي" هو ثاني فيلم تطرحه مارفل في المرحلة الرابعة، بعد فيلم بلاك ويدو، ويدور في الزمن الراهن، وحتى الآن يسير الفيلم في طريق حصد 80 مليون دولار بعد 4 أيام من طرحه.

ومن المتوقع أن يحطم فيلم "شانج شي"، الرقم القياسي الخاص بفيلم Halloween "هالوين" عام 2017، الذي حقق 30 مليون دولار في 4 أيام.

وأشار الموقع، إلى أن نجاح الفيلم الواضح، من شأنه الإبقاء على جدول أعمال مارفل كما هو، إذ تنوي الشركة طرح فيلم Eternals (الأبديون) 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وطرح فيلم Spider-Man: No Way Home (سبايدرمان 3) 17 ديسمبر/كانون الأول.

وتمثل هذه الأرقام مؤشرًا واعدًا لصناعة السينما، في أعقاب الضربات الأخيرة التي تعرضت لها بسبب جائحة كورونا.