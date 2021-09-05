فيديو.. محمد هنيدي يشارك في حملة "الشارقة للكتاب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك الفنان المصري محمد هنيدي في حملة "إذا مهتم بشيء يعني مهتم بالكتب" الثقافية العالمية، التي أطلقتها هيئة الشارقة للكتاب.

ونشر هنيدي فيديو على صفحته على موقع "أنستقرام" عبّر خلاله عن إعجابه الشديد بالحملة التي تهدف إلى نشر وعي عالمي حول أهمية الوقوف عند الأصل في خلق رابط حقيقي ومستدام بين الإنسان والكتاب، والترويج لذلك مع كل ما يتطلبه هذا العصر من تنوّع وإبداع ومعرفة تامة بتوجهات ورغبات الأفراد بمختلف اهتماماتهم.

ووجه الشكر لهيئة الشارقة وكل القائمين على هذه الحملة التي تتعاون فيها الهيئة مع شركة "ديمنتا" وهي إحدى الشركات الرائدة بالإمارات في مجال التسويق، والشريك الإعلامي للحملة في ظل سعيها أيضاً لنشر ثقافة القراءة والاهتمام بالكتب على مستوى العالم.



