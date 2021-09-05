إلغاء تصريح الغناء لحسن شاكوش.. وإيقاف البحراوي شهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت نقابة المهن الموسيقية بمصر، الأحد، إلغاء تصريح الغناء الخاص بمطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش لأجل غير مسمى، بعد الإساءة لأعضاء النقابة من الإيقاعيين.

كما قرر مجلس إدارة النقابة إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي عن الغناء لمدة شهرين، مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف.



وجاء ضمن قرارات النقابة المهن منع عمل أي مطرب بـ"فلاشة"، وإلزامه بحضور فرقة موسيقية على المسرح معه لا تقل عن 8 عازفين.

وشدد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على الالتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور وتحمل مسؤولية الكلمة والفعل.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قررت إيقاف كل من رضا البحراوي، وحسن شاكوش، على خلفية الأزمة الأخيرة بينهما، التي وصلت إلى التراشق بالألفاظ على المسرح، بعد حفل الساحل الشمالي الأخير.

واعتذر الثنائي رضا البحراوي وحسن شاكوش، للجمهور عما بدر منهما، خلال فيديو يجمعهما معا داخل سيارة.

يذكر أن الخلاف بين شاكوش والبحراوي بدأ في الساحل الشمالي، بسبب أسبقية الصعود على المسرح، في إحدى الحفلات وتطور الأمر بينها، الأمر الذي دفع هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر للتدخل وتهديدهما بالشطب من النقابة، مؤكداً أنه لن يسكت على عدم احترام الجمهور.