شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تتعرض لعملية ابتزاز فى حكاية "بالورقة والقلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان على الطيب فى حكاية "بالورقة والقلم"، للفنانة يسرا اللوزى، من مسلسل "إلا أنا"، ويحاول ابتزاز الأخيرة واضطهادها والتعرض اليها، خلال أحداث الحكاية التى تتوالى فى إطار درامى مشوق.

وبدأ فريق "بالورقة والقلم"، التصوير منتصف الأسبوع الماضى، ويشارك فى البطولة الفنان عماد رشاد، نور محمد، على الطيب، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدى، ريهام الشنوانى، ياسر الرفاعى، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، إخراج محمد بكير ومن المقرر عرضها على شاشة DMC .

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصرى.

وكان آخر ظهور الفنان على الطيب فى مسلسل "الإختيار 2" مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى للمؤلف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى، حيث تناول المسلسل بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان اﻹرهابية في العام 2013، مع التركيز على أحداث فض اعتصام رابعة، وأحداث كرداسة.

ويشارك الفنان على الطيب فى فيلم "200 جنية" الذى يعرض حالياً فى جميع دور العرض، ويدور الفيلم حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، بطولة كل من إسعاد يونس، وليلى علوى وخالد الصاوى وهانى رمزى وغادة عادل وأحمد السقا وأخرون من النجوم تأليف أحمد عبد الله إخراج محمد أمين.