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أول ظهور لـ نهال عنبر فى مسرحية "زقاق المدق" بعد أزمتها الصحية

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة نهال عنبر صورًا من كواليس مسرحية "زقاق المدق" التي تعرض حاليًا على مسرح محمد عبد الوهاب في الإسكندرية، ويعد أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وعلقت قائلة: صور من العرض المسرحي.. أم حميدة.. نهال عنبر.. يوميًا العاشرة مساءً على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية مستنياكم.

الفنانة نهال عنبر
 
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وكانت الفنانة نهال عنبر أصيبت فى رأسها أثناء عرضها مسرحية "زقاق المدق" فى الإسكندرية، حيث اصطدمت فى الديكور ما أدى إلى إصابتها وتعرضها لحالة إغماء، وتم نقلها على الفور لمستشفى العلمين بمنطقة الساحل الشمالى.

وقام على الفور الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بزيارتها، ومعه الدكتور عادل عبده مخرج مسرحية "زقاق المدق"، والفنان محسن محيى الدين، واطمأنوا عليها، وطلب منها نقيب الممثلين الحصول على راحة من العرض، ولكن رفضت الفنانة نهال عنبر وشددت على ضرورة وقوفها بجانب العرض.

يذكر أن مسرحية "زقاق المدق"، بدأ عرضها الخميس قبل الماضى بمحافظة الإسكندرية، وهى من بطولة كل من دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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