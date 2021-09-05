شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يغازل زوجته فى صورة جديدة بقبله ورسالة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان وائل جسار، على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة رومانسية مع زوجته عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، موجهًا لها رسالة رومانسية قائلاً: "أنت الدني".

وسرعان ما حصدت الصورة التى شاركها جسار عبر حسابه الشخصى الكثير من التعليقات والإعجابات، حيث ظهر وهو يقبل رأس زوجته فى أحدث ظهور لهما.



وائل جسار وزوجته

وكشف النجم اللبناني وائل جسار، منذ ايام عن صورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهر وائل جسار برفقة زوجته ميراي مقدسي وأولاده، وعلق على الصورة بـ"قلب"، توالت التعليقات علي الصور بحساب جسار، بين "الله يحفظكم، والغاليين، وحلو كتير".

وكان قد أعلن الفنان اللبناني وائل جسار تأجيل حفله الغنائي في العاصمة العراقية بغداد، والذي كان من المقرر إحياؤه مساء السبت ، وذلك بسبب كورونا. وجاء قرار التأجيل لأجل غير مسمى حتى الآن، تماشيا مع الإجراءات الصحية التي فرضتها الحكومة العراقية حاليا في مختلف أنحاء البلاد مع الإغلاق التام وفرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وإلغاء كافة الفعاليات الفنية والثقافية حتى تهدأ وتيرة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

ومن جانبه وجه وائل جسار دعمه الكبير للشعب العراقي ومؤازرته في أزمته الحالية، متمنيًا أن تعبر أزمة كورونا بسلام وتهدأ وتيرة الإصابات وتعود الحياة لطبيعتها عما قريب، واعداً محبيه في العراق بزيارة قريبة وحفل أكبر عما قريب تعويضا عن هذه الإطلالة المؤجلة.