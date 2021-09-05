شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يطرح أغنية "وداعك مر" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب مصطفى حجاج أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتي تحمل اسم "وداعك مر" من كلمات سهيل وألحان محمود الخيامى وتوزيع وسام عبدالمنعم ومكس وماستر هانى محروس.

وأعرب مؤخرًا المطرب مصطفى حجاج، عن غضبه لتسريب أغنيته الجديدة قبل طرحها، وهى أغنية خليجية باسم "وداعك مر"، وقال مصطفى حجاج، فى فيديو نشره عبر حسابه على تويتر: "حسبى الله في أي حد بيأذينى في شغلى أنا اتفاجئت إن فيه أغنية اتسربت جديدة اسمها وداعك مر مصري خليجى، ومكنتش هتنزل دلوقتى لقيت الكل بعتلى الأغنية على واتس آب بيباركولى وأنا منزلتش الأغنية وهنزلها انهاردة غصب عنى على اليوتيوب عشان اتسربت".

وتقول كلمات الاغنية :

وداعك مر غيابك جرح بعد ما كان للحب مكان

فراقك نار وهد الفرح غلط عشان آمنت زمان

وداعك مر غيابك جرح بعد ما كان للحب مكان

فراقك نار وهد الفرح غلط عشان آمنت زمان

بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عنيك

عشان احساسي رايح ليك ويوم عن يوم بقيت تتغر

بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عنيك

عشان احساسي رايح ليك ويوم عن يوم بقيت تتغر

وداعك مر غيابك جرح بعد ما كان للحب مكان

فراقك نار وهد الفرح غلط عشان آمنت زمان

وداعك مر لكن هيمر هلومك ليه علي الاحساس

وهندم ليه وقربك ضعف وخف الحمل عني خلاص

وداعك مر لكن هيمر هلومك ليه علي الاحساس

وهندم ليه وقربك ضعف وخف الحمل عني خلاص

بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عنيك

عشان احساسي رايح ليك ويوم عن يوم بقيت تتغر

بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عنيك

عشان احساسي رايح ليك ويوم عن يوم بقيت تتغر

وداعك مر غيابك جرح بعد ما كان للحب مكان

مصطفى حجاج مؤخراً كليب أخر بعنوان "والله ما ينفع" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي.

وتقول كلمات أغنية "والله ما ينفع":"والله ما ينفع ما تردش عليا..عيب انا مش صغير ايه المعامله ديه..ان كان عالحلأوه غلبت البقلأوة..وان كان عالغلأوه محدش بيك يتسأوى.. بس العشم ال بينا بيطمعنا سنه..مهما زعلت منا ميبقاش فيه عدأوه..مش تفضل مطنش ماتردش عليا..نقدر جمالك ونبصم ونمضى ونفرش طريقك بحنه ومواردي..لكن تكبر عليا خلاص اللى تشوفه ..هتلقى وش تانى مش عايزك تشوفه ..اسمع منى بطل ما تردش عليا".

مصطفى حجاج طرح مؤخراً ديو أغنية "كله شمال" الذى جمعه بوجيه الإسباني، وكتبه الشاعر الغنائى محمد القاياتي، ومن ألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، فكرة وماستر هانى محروس، والكليب من إخراج محمد القاضي.