حسن شاكوش يناشد "الموسيقيين" بعد إيقافه: "واخد عربون حفلات وهيحصلي مشكلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه قام بإلغاء الكثير من الحفلات الغنائية بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه.

أضاف شاكوش، خلال مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد": "أنا لغيت حفلات كتير، وواخد عرابين من ناس كتير، في ناس رفضت تاخد العربون بتاعها وقالت لازم تيجي تشتغل، وناس وافقت تاخد العربون، وأنا كده هيحصلي مشكلة لأني ملتزم بعرابين شغل ومواعيد مع الناس اللي عاملين دعاية ليّا وخسرانين فلوس وباعوا تذاكر، لكن هعمل إيه أنا ملتزم بقرار النقابة".

تابع: "في ناس مش هتعدي الموضوع ده معايا، وأنا غصب عني والنقابة وقفتني، ودي مشكلة كبيرة بتواجهني ومش عارف أعمل إيه، لكن أنا مش هخالف القانون وهلتزم بقرار النقابة، وأنا كلمت الأستاذ سعد متولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية عشان الفلوس والعرابين اللي واخدها من الناس، وأنا بتأسف للناس وبقول إن دي أول وأخر مشكلة ليّا، وأنا ابن من أبناء النقابة".

وكان علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، كشف عن قرار تم اتخاذه من النقابة ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد التحقيق معه.

وقال علاء عامر، المستشار القانوني للنقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم اتخاذ قرار ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بإلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى.

وأضاف أن شاكوش لن يمارس الغناء مرة أخرى بعد سحب وإلغاء التصريح له، مؤكدا أنه ليس عضوا بنقابة المهن الموسيقية.

وحققت نقابة الموسيقيين مع "شاكوش" و"البحراوي" اليوم الأحد، بمقر النقابة بمنطقة وسط البلد، بشأن الخلافات التي نشبت مؤخرا بينهما، وقيام كل منهما بمهاجمة الآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد قرر الأربعاء الماضي، وقف تصاريح الغناء لكل منهما لمدة شهر، يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديًا للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدًا داعمًا لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.