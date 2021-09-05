أول تعليق من حسن شاكوش بعد قرار إلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه فوجئ بقرار نقابة المهن الموسيقية بإلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى، متابعا: "أنا راضي بقرار النقابة أيا كان".

أضاف شاكوش، خلال مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد": "حصل سوء تفاهم بيني وبين رضا وعملنا مشكلة، والشتايم اللي حصلت غصب عن الواحد، وأنا ورضا اترضينا وإحنا أخوات ومفيش أي حاجة وبحبه".

تابع: "دي أول غلطة ليّا، أنا بسمع شتيمتي قدام عيني وباخد بعضي وبمشي، وجمهوري حطيني في حتة تانية خالص، وأنا لازم أكون قد المسئولية دي، واللي حصل غصب عني واندفاع مني".

وكان علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، كشف عن قرار تم اتخاذه من النقابة ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد التحقيق معه.

وقال علاء عامر، المستشار القانوني للنقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم اتخاذ قرار ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بإلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى.

وأضاف، أن شاكوش لن يمارس الغناء مرة أخرى بعد سحب وإلغاء التصريح له، مؤكدا أنه ليس عضوا بنقابة المهن الموسيقية.

وحققت نقابة الموسيقيين مع "شاكوش" و"البحراوي" اليوم الأحد، بمقر النقابة بمنطقة وسط البلد، بشأن الخلافات التي نشبت مؤخرا بينهما، وقيام كل منهما بمهاجمة الآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.