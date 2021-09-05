"إحساس مؤلم ومهين".. مروة الأزلي تحكي قصة تعرضها للتحرش أثناء التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة مروة الأزلي، عن تفاصيل تعرضها للتحرش أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن الوسط الفني "متعب ومرهق".

وقالت مروة، خلال حوارها في برنامج "نص الكلام" مع الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة "النهار": "كنت بشتغل مسلسل (حرب أهلية)، كان في مشهد إن زوج والدتي اتحرش بيا، وكنت بعيط حقيقي أثناء التصوير، وقتها افتكرت فعلا واقعة تحرش تعرضت لها".

وأضافت: "تعرضت للتحرش أثناء التصوير من قِبل شخص معد للصوت، وعملت خناقة، لمسني وطلع يجري واختفى من اللوكيشن والتصوير، طبعا أنا مسكتش لكن موصلتش للشخص ده، وبعد كده انهارت وعيطت وزعقت".

تابعت: "البنت لما بتتعرض للتحرش بتحس بالإهانة وأنها شيء مش إنسانة، إحساس مؤلم ومهين لإنسانيتنا.. الوسط الفني مرهق ومتعب، ومجهود كبير في الشغل، طول الوقت بكون قلقانة وفي توتر".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مروة أزلي مسلسل "بنت السلطان"، الذي عُرض رمضان الماضي، 2021، بطولة الفنانة روجينا، باسم سمرة، محمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمد مهران، بيومي فؤاد، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.