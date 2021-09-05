أودى بحياة 50 مبدعا.. ماذا حدث ليلة حريق قصر ثقافة بني سويف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل علينا الذكرى الـ 16 على محرقة مسرح قصر ثقافة بني سويف، ويعتبر يوم 5 سبتمبر عام 2005، هو أكثر الأيام مأساوية في تاريخ المسرح المصري.

ونستعرض في السطور التالية، 10 معلومات عن هذه الذكرى الأليمة:

- حدثت الكارثة بعد انتهاء العرض المسرحي "من منا" لفرقة الفيوم المسرحية، والمأخوذ عن رواية "حديقة الحيوان"، ضمن مهرجان الأقاليم وهواة المسرح الذي أقيم بمسرح قصر ثقافة بني سويف.

- أسباب اندلاع الحريق –بحسب التحقيقات- سقوط شمعة كانت ضمن ديكور العرض، أدت لانفجار داخل قاعة العرض.

- قبل ساعات من الكارثة، قام مدير المهرجان الراحل حسن عبده، بالاتصال بقوات الدفاع المدني لتأمين المسرح، لكنها أرسلت رجل إطفاء واحد يحمل اسطوانة، وجلس في نهاية القاعة.

- أودى الحريق بحياة أكثر من 50 مبدعًا، بين فنانين ومسرحيين ونقاد، وأصيب 23 شخصا بإصابات بالغة.

- بعد مرور 50 دقيقة على الحريق، توجه رجال الحماية المدنية للمسرح، إلا أنهم لم يتمكنوا من إخماد الحريق سوى بعد ساعتين، نظرا لاشتعال النيران بسرعة هائلة.

- في عام 2007، عاقبت المحكمة كل من عادل فراج مصطفي فراج، مدير عام فرع ثقافة بني سويف بالسجن لمدة 3 سنوات، وبهجت جابر القباري مدير قصر الثقافة بالسجن لمدة عامين، وسمير عبد الحميد رئيس قسم المسرح بقصر الثقافة سنة مع الشغل، ورجب عبدالله عطوة أخصائي أمن بقصر الثقافة سنة مع الشغل.

- بعد الحادث، تقدم وزير الثقافة حينها دكتور فاروق حسني، باستقالته من المنصب، إلا أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رفض قبول الاستقالة.

- وقّع أكثر من 200 شخص، من الكتاب والأدباء والمثقفين، على بيان بشأن الحادث، وطالبوا فيه وزير الثقافة بسحب استقالته، كما ناشدوا الرئيس محمد حسني مبارك بعدم قبول الاستقالة.

- من أبرز ضحايا الحادث، الدكتور محسن مصيلحي الناقد والكاتب المسرحي، دكتور صالح سعد الناقد والمخرج المسرحي، الدكتور مدحت أبو بكر الكاتب والناقد المسرحي، الناقد نزار سمك، المخرج بهاء الميرغني، أحمد عبدالحميد، حازم شحاتة، الفنان أحمد علي سليمان، أحمد الفيومي، أحمد عزت عبداللطيف، مازن قرني، حسن أبو النصر، علاء المصري، صلاح حامد، محمد صلاح حامد، محمد منصور، محمد رجب، رائد نجيب.

- في عام 2010، قضت محكمة شمال الجيزة بإلزام فاروق حسني وزير الثقافة، بدفع تعويض مدني قيمته 100 ألف جنيه، لأسرة فتاة لقيت مصرعها في الحادث.