أحدها يخص جميع المطربين.. 3 قرارات لـ"الموسيقيين" بعد التحقيق مع شاكوش والبحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

اتخذت نقابة المهن الموسيقية، 3 قرارات هامة، أحدها يخص جميع المطربين، وقرارين يخصان مغني المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي، بعد التحقيق معهما اليوم الأحد.

ونرصد لكم أبرز القرارات التي تم اتخاذها في السطور التالية:

قرار يخص جميع المطربين

أكد علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، لـ"الخليج 365"، أن النقابة اتخذت قرارا هاما لجميع المطربين عقب انتهاء التحقيق مع مطربي حسن شاكوش ورضا البحراوي.

وأوضح، أنه تم اتخاذ قرار بمنع غناء المطربين على "فلاشة" في الحفلات، مضيفا أنه على كل مطرب لديه حفل غنائي أن يصطحب فرقته الغنائية ويكونوا متواجدين معه بالحفل.

وأشار إلى أن أي مطرب سيخالف قرارات النقابة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

قرار يخص "شاكوش"

وكشف علاء عامر، عن القرار الذي تم اتخاذه من النقابة ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد التحقيق معه.

وقال المستشار القانوني للنقابة، إنه تم اتخاذ قرار ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بإلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى، مضيفا أنه لن يمارس الغناء مرة أخرى بعد سحب وإلغاء التصريح له، مؤكدًا أنه ليس عضوا بنقابة المهن الموسيقية.

قرار يخص "البحراوي"

وقال عامر، إنه تم اتخاذ قرار من النقابة ضد المطرب رضا البحراوي، بوقفه عن الغناء لمدة شهرين.

وأضاف المستشار القانوني للنقابة، إنه تقرر مد قرار وقفه لشهر آخر بخلاف القرار الأول للنقابة، ليصبح قرار وقفه لمدة شهرين مع الالتزام بدفع إيجار فرقته الغنائية طوال مدة الإيقاف.

وحققت نقابة الموسيقيين مع "شاكوش" و"البحراوي" اليوم الأحد، بمقر النقابة بمنطقة وسط البلد، بشأن الخلافات التي نشبت مؤخرا بينهما، وقيام كل منهما بمهاجمة الآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ومن المقرر أن يعلن مجلس التأديب بالنقابة عن نتيجة التحقيقات بعد قليل.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد قرر الأربعاء الماضي، وقف تصاريح الغناء لكل منهما لمدة شهر، يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديًا للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدًا داعمًا لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.