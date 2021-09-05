شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج الهوليوودي هارفي وينشتاين ينفى تحرشه بإنجلينا جولي فى فترة شبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد المنتج الهوليوودي هارفي وينشتاين، على ادعاءات اعتدائه جنسيًا على النجمة العالمية أنجلينا جولي، التى اتهمته بها الأخيرة خلال فترة محاكمته بتهم التحرش والاعتداء على عدد من ممثلات هوليوود.

ووفقًا لتصريحات المنتج الهوليوودي لمجلة TMZ، والتى نقلتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، قال وينشتاين: "لم اعتدي أبدًا على انجلينا جولي"، مازحاً: "كل العالم يهتم بإنجلينا جولي، إذن يهاجمها العالم كله؟".

وكانت قد اتهمت جولي وينشتاين بالاعتداء الجنسي عليها عندما كانت تبلغ من العمر 21 عام فقط، وهو ما نفاه وينشتاين فى تصريحاته التى اتهم فيها جولي بإنها تحاول رفع نسب مبيعات كتابها الجديد على خلفية نشر تلك الشائعة واتهامه بالتحرش الجنسي.



هارفي وانجلينا جولي

وعلى جانب آخر، واصلت جولى الهجوم على زوجها السابق براد بيت خلال تصريحات مؤخرًا، قالت فيها إن الممثل الشهير قام بعمل مشين بالنسبة لها لم تستوعبه، وهو عمله مع المنتج هارفي واينستين الذى اتهم بقضايا تحرش عدد من النجمات، وحكم عليه في وقت سابق من العام الماضى بالسجن لأكثر من 20 عامًا.

أنجلينا جولى وخلال تصريحاتها -وفقًا لموقع الديلى ميل- أكدت أنها لم تستوعب أن يعمل براد بيت بعد تصريحاتها تجاه المنتج هارفي واينستين معه في عمل واحد، لأنه بذلك لم يكترث أو يهتم بتصريحاتها السابقة تجاهه، والتي أكدت فيها أن واينستين حاول الاعتداء عليها جنسيًا حينما كانت في الـ 21 من عمرها.