شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تلزم رضا البحراوى بدفع أجرة فرقته خلال مدة وقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت نقابة المهن الموسيقية اليوم اجتماعًا للتحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي إثر خلافهما المتداول علي السوشيال ميديا والذي تناول سب وقذف بعضهما البعض وإيحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها لم يعتدها الفن المصري وتناول التحقيق الجانب الأهم مع حسن شاكوش وهو تناول شعبة الإيقاع بالإهانة والتصغير وكان ذلك أمام الجمهور وعلى خشبة المسرح الأمر الذي لم ترضيه النقابة علي أعضاء جمعيتها العمومية، ولم يقبله أعضاء المجلس والفنان هاني شاكر علي شعبة الإيقاع التي كانت وما زالت عماد الموسيقي العربية وأن الفنان هاني شاكر يقدر ويجل كل أعضاء شعبة الايقاع ضمن كافة شعب الموسيقي وقد انتهي التحقيق إلى :

أولا: سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيًا بدون مدة محددة

ثانيًا: وقف رضا البحراوي شهر يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف.

ثالثًا: ممنوع الغناء على فلاشة أو أي مسجل صوتي ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لا تقل عن ثمانية عازفين.

هذه جملة القرارات التي اتخذها مجلس النقابة وشدد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية علي الالتزام بمبادئ الوقوف علي خشبة المسرح ومقابلة الجمهور وتحمل مسئولية الكلمة والفعل.