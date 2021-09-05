روبي وهيفاء ونادية الجندي ونسرين طافش.. 4 فنانات خطفن الأنظار في الصيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد صيف 2021، حرص عدد كبير من نجمات الفن على الظهور بإطلالات صيفية جريئة، لاستعراض أنوثتهن وإبراز جمالهن.

وفي هذا التقرير تلقي ”الخليج 365” الضوء على أكثر النجمات إثارة للجدل في هذا الصيف.



هيفاء وهبي

تقترب من عامها الـ50 ولا تزال تحظى إطلالتها على منصات التواصل بحضور طاغ، وموخرا اختارت هيفاء في حفلها بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي بمصر، الظهور بملابس تناسب أجواء البحر.





وظهرت مرتدية "شورت" جلد قصير باللون الذهبي الميتاليك، منسق مع توب مخطط بشكل رأسي بألوان زاهية، وجوارب شبك بسيطة.

وحملت هذه الإطلالة توقيع المصمم اللبناني ميخائيل شمعون، وتعرضت لكم كبير من الانتقادات.

نادية الجندي





أشعلت الفنانة المصرية نادية الجندي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في جلسة تصوير جريئة على شاطئ البحر، بعدسة المصور محمود رؤوف.



وظهرت النجمة بإطلالة باللون الأبيض مرتدية "هوت شورت"، في أثناء قضاء عطلتها الصيفية في أحد المنتجعات الشهيرة بالساحل الشمالي.

ونشرت نادية الجندي مجموعة صور من جلسة التصوير عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، معلقة: "صيف 2021".

نسرين طافش





هي أكثر بنات جيلها حرصا على التقاط الصور، وتتسم ملابسها الصيفية بالجرأة الشديدة، ومنذ أيام لقتت انتباه المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت بإطلالة جذابة أمام منزلها، وهي ترتدي تنورة فوق الركبة وبلوزة مجسمة على الجسد ومفتوحة الصدر.

وأرفقت هذه الصورة بتعليق قائلة: "من الصعب أن نفهم الإنسان الباحث عن السلام والهدوء، وسط الزحام، وسط الكم الكبير من الناس والفوضى".

روبي

نشرت الفنانة روبى عبر حسابها الرسمي على موقع "أنستقرام" صورة جديدة لها أثناء استجمامها على أحد الشواطئ.

وظهرت "روبي" أثناء استجمامها على أحد الشواطئ بإطلالة جذابة ومثيرة بـ"كاش مايوه"، وعلقت على الصورة قائلة: "أتمنى أن نعيش الصيف طوال العام".



