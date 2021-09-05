خاص| نادية مصطفى: قرارات "الموسيقيين" بحق شاكوش والبحراوي جاءت بالإجماع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن قرارات النقابة بحق المطرب الشعبى رضا البحراوي، ومغني المهرجانات حسن شاكوش، جاءت بإجماع آراء أعضاء مجلس النقابة وعلى رأسهم النقيب الفنان هاني شاكر.

وكان قد كشف علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن قرار تم اتخاذه من النقابة ضد رضا البحراوي بعد التحقيق معه، بوقفه عن الغناء لمدة شهرين.

وقال المستشار القانوني للنقابة، إنه تم اتخاذ قرار ضد مطرب المهرجانات رضا البحراوي، بمد قرار وقفه لشهر آخر ليصبح قرار وقفه لمدة شهرين مع الالتزام بدفع إيجار فرقته الغنائية طوال مدة الإيقاف.

كما كشف علاء عامر، عن أنه تم اتخاذ قرار ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بإلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى.

وأضاف، أن شاكوش لن يمارس الغناء مرة أخرى بعد سحب وإلغاء التصريح له، مؤكدا أنه ليس عضوا بنقابة المهن الموسيقية.

وحققت نقابة الموسيقيين مع "شاكوش" و"البحراوي" اليوم الأحد، بمقر النقابة بمنطقة وسط البلد، بشأن الخلافات التي نشبت مؤخرا بينهما، وقيام كل منهما بمهاجمة الآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ومن المقرر أن يعلن مجلس التأديب بالنقابة عن نتيجة التحقيقات بعد قليل.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، قد قرر الأربعاء الماضي، وقف تصاريح الغناء لكل منهما لمدة شهر، يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوى وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديًا للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدًا داعمًا لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.