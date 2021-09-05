خاص| "الموسيقيين" تقرر منع غناء المطربين على "فلاشة" في الحفلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن النقابة اتخذت قرارا هاما لجميع المطربين عقب انتهاء التحقيق مع مطربي المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي.

وقال المستشار القانوني للنقابة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم اتخاذ قرار بمنع غناء المطربين على "فلاشة" في الحفلات.

وأضاف، أنه على كل مطرب لديه حفل غنائي أن يصطحب فرقته الغنائية ويكونوا متواجدين معه بالحفل.

جاءت هذه القرارات من قبل نقابة المهن الموسيقية، على خلفية، التحقيق مع "شاكوش" و"البحراوي" اليوم الأحد، بمقر النقابة بمنطقة وسط البلد، بشأن الخلافات التي نشبت مؤخرا بينهما، وقيام كل منهما بمهاجمة الآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ومن المقرر أن يعلن مجلس التأديب بالنقابة عن نتيجة التحقيقات بعد قليل.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، قد قرر الأربعاء الماضي، وقف تصاريح الغناء لكل منهما لمدة شهر، يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوى وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديًا للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدًا داعمًا لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.