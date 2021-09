وفاة الفنانة سارة هاردينج بعد صراع مع مرض سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحلت عن عالمنا، اليوم الأحد، الفنانة البريطانية سارة هاردينج عضو فريق Girls Aloud عن عُمر يناهز 39 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان الثدي.

وذكر موقع "جاست جيرد" أن خبر الوفاة، كشفته ماري والدة هاردينج، قائلة: "لقد شعرت بحزن عميق لأنني أشارككم اليوم خبر وفاة ابنتي الجميلة سارة، يعرف الكثير منكم معركة سارة مع السرطان وأنها كافحت بشدة منذ تشخيصها حتى يومها الأخير".

وأضافت: "أود أن أشكر الجميع على دعمهم الكريم خلال العام الماضي لها.. كان ذلك يعني الكثير لسارة ومنحها قوة وراحة كبيرة لتعلم أنها محبوبة.

وكانت سارة، أعلنت في أغسطس 2020، أنها مصابة بالمرض وتتلقى العلاج الكيميائي وقالت في ذلك الوقت: "أمي الرائعة وعائلتي وأصدقائي المقربين يساعدونني في ذلك، وأود أن أشكر الأطباء والممرضات الرائعين الذين كانوا ولا يزالون أبطالًا".

سارة نيكول هاردينج من مواليد 17 نوفمبر 1981، وهي مغنية وكاتبة أغاني وراقصة وعارضة أزياء و ممثلة إنجليزية بريطانية، ولدت في بلدة أسكوت في بيركشاير في إنجلترا في المملكة المتحدة، بدأت مشوارها كعضوة في فرقة "غيرلز الآود"، وأنتجت أيضاً أغاني خاصة بها، وفي التمثيل مثلت في فيلم Bad Day في 2008 وأيضا Freefall في 2009 و Run for Your Wife في 2012 و St Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold في 2009.