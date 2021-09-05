خاص| حلمي عبد الباقي: النقابة تسلمت شكوى ضد "شاكوش" من عازفي الإيقاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وجود شكوى لدى النقابة ضد مطرب المهرجان حسن شاكوش من عازفي الإيقاع بعد سبه لهم في إحدى الحفلات.

وتواصل نقابة الموسيقيين، التحقيق مع "شاكوش" و"البحراوي" بمقر النقابة بمنطقة وسط البلد، بشأن الخلافات التي نشبت مؤخرا بينهما، وقيام كل منهما بمهاجمة الآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ومن المقرر أن يعلن مجلس التأديب بالنقابة عن نتيجة التحقيقات بعد قليل.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، قرر الأربعاء الماضي، وقف تصاريح الغناء لكل منهما لمدة شهر، يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوى وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديًا للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدًا داعمًا لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.