حسن شاكوش: كانت ساعة غضب مع رضا البحراوي وعمرها ما هتتكرر تاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن أزمته مع الفنان الشعبي رضا البحراوي جاءت "في ساعة غضب".

أضاف شاكوش، في تصريحات للصحفيين خلال حضورهما التحقيق في مقر نقابة الموسيقيين، "دي أول مشكلة ليّا في المجال، وكانت ساعة غضب وعمرها ما هتتكرر تاني، وأنا بتأسف للنقابة من قلب النقابة، وبتأسف لكل طبال وعازف ولكل جمهوري على أي لفظ سمعوه".

تابع: "رضا البحراوي أخويا وحصل سوء تفاهم واتحل الحمد لله، وأقول للأستاذ هاني شاكر أننا أسفين له ولجمهور مصر كله".

ويمثل اليوم الأحد كل من حسن شاكوش ورضا البحراوي، أمام لجنة التحقيقات بنقابة المهن الموسيقية، للتحقيق معهما وسماع أقوالهما في استخدام الفن في التراشق بينهما.

وكانت النقابة قد أوقفت تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، وذلك لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات على الجمهور من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدا هاديا أو داعما لإهدار الأخلاق والفضيلة.