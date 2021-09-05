"نعمة لا تعوض".. تامر حسين يحيي الذكرى الثانية لوفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الشاعر تامر حسين الذكرى الثانية على وفاة والده، التي توافق اليوم 5 سبتمبر الجاري.

وكتب "حسين"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "النهاردة الذكرى السنوية على وفاة والدي الغالي الله يرحمه ويغفر له ويرحم أمواتنا جميعًا ويبارك في أبهاتكم".

وأضاف: "استغلوا وجود الأب والأم نعمة لا تعوض وبركة في حياتكم، ربنا يديمها عليكم جميعًا".

يذكر أن أخر أعمال تامر حسين أغنية "لو هتسيب"، للفنان محمد حماقي.

"لو هتسيب" هي الأغنية الثانية التي يطرحها الفنان محمد حماقي من ألبومه "يا فاتني"، إذ طرح قبلها أغنية "زيها مين" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، كما طرح قبل يومين الأغنية الثالثة "تك".