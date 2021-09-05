جريمة قتل في الحلقة الأولى من مسلسل "الوضع مستقر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلقت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل "الوضع مستقر" وكشفت عن العالم الذي تدور بداخله أحداث مسلسل الوضع مستقر، حيث فريق تأمين الذي يراقب منطقة ستتم فيها صفقة مخدرات، بينما يحصلون على المعلومات من فريق المتابعة، ولكن أثناء تجوّل أحد فريق التأمين سعيد (شادي ألفونس) يجد خولي (محمد جمعة) بمفرده، فيدور بينهما حوار قصير قبل أن يطلق سعيد رصاصته على خولي، فهل يرتكب أول جريمة قتل بالمسلسل؟

المسلسل هو النسخة العربية لمسلسل No Activity والذي صدر مسبقًا بنستخين استرالية وأمريكية، ويقوم ببطولته: شادي ألفونس، خالد منصور، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة، شيماء سيف، طه دسوقي، تامر فرج ولأول مرة إنجي كيوان، وهو معالجة درامية محمود عزت وإخراج وائل فرج.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول فريق مراقبة، ويأخذون التعليمات من فريق المتابعة، في الوقت الذي يحاول فيه تجار مخدرات إتمام الصفقة وتسليم البضاعة من خلال حفر نفق، فتحدث خلافات كوميدية بين فريق المراقبة وتجّار المخدرات وفريق المتابعة لتسير الأمور عكس المتوقع، ويبقى كل شيء على وشك الانهيار.

المسلسل يُعرض حصريًا على شبكة قنوات OSN، ويمثّل المسلسل التعاون الدرامي الأول بين OSN وشركة Sproductions ، وهو أحد الإنتاجات الأصلية لشبكة OSN.