شاهد.. ديانا حداد تجمع نجمات الخليج والعراق في أغنية “عشق ضميان”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2021 6:19 مساءً

أطلقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أحدث أغانيها أغنية ”عشق ضميان“، والتي جمعت فيها نجمات ومشاهير من دول الخليج والعراق، للمرة الأولى في الفيديو كليب الذي تم إطلاقه أمس السبت، حصريا عبر قناة ”روتانا“.

وأطلت الفنانة اللبنانية، ديانا حداد، أغنيتها التي روجت لها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بوقت مسبق، لتسجل مئات آلاف المشاهدات للأغنية بعد أقل من 24 ساعة على طرحها.

واجتمعت كل من النجمات، الكويتية نهى نبيل، وغدير السبتي، والبحرينية شيلاء سبت، وعارضة الأزياء السعودية مودل روز، واليوتيوبر العراقية نور نعيم المشهورة بـ“نور ستارز“، في تصوير الأغنية إلى جانب الفنانة ديانا حداد.

ونشرت الفنانات المشاركات في التصوير، مقتطفات من الفيديو كليب، وكواليس تصوير الأغنية، معبرات عن سعادتهن بهذه المشاركة سويا.

وأغنية ”عشق ضميان“، هي من كلمات الشاعرة الكويتية نهى نبيل، وهي باللهجة السعودية، ومن ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم، وإخراج الإماراتية نهلة الفهد.

وتعتبر هذه ثاني قصيدة مغناة للشاعرة نهى نبيل، حيث كانت أولى قصائدها المغناة من نصيب الفنان الإماراتي فايز السعيد، بعنوان ”حرمت عيني“، والتي تم طرحها في تموز/ يوليو الماضي، على قناته الرسمية على موقع ”يوتيوب“.

وكتبت نهى نبيل في تعليق عبر حسابها في ”انستغرام“: ”صارت مفاجأة جديدة في مشواري مع الشعر والأغنية، وهذه المرة كلماتي بصوت برنسيسة الغناء #ديانا_حداد و ألحان المبدع دائما #فايز_السعيد“.

وتفاعل عدد من الفنانين والمتابعين مع تعليق نهى نبيل على الأغنية، ومنهم الفنان السعودي محمد الشعيبي، وعارضة الأزياء السعودية إلين سليمان، وآخرون.

وعبرت شيلاء سبت عن سعادتها بهذا العمل، حيث قالت بعبارة أرفقتها بمقطع من الأغنية عبر خاصية ”الستوري“ بحسابها في ”انستغرام“: ”أحبكم بنات استمتعت معاكم“.

وقبيل إطلاق الفيديو الكليب، نشرت الفنانة ديانا حداد صورة جمعتها بالنجمات لتشويق متابعيها للعمل، ولاقت الصورة ترحيبا من قبل العديد من المتابعين الذين عبروا عن سعادتهم بهذا التعاون مع الفنانات المشاركات، مرجحين أن هذا سيكون إضافة قوية إلى العمل.

وتمنت الإعلامية رحاب عبد الله النجاح لهذا الفيديو كليب، قائلةً: ”الله يسعدج يوففج دوووم“، في حين أثنى عدد كبير من المتابعين على الكلمات والألحان وطريقة التصوير.