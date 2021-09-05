شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير نقابة الموسيقيين يكشف أزمة جديدة تواجه حسن شاكوش لسبه عازفي الإيقاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، عن أزمة جديدة تهدد بزيادة العقوبة للمطرب حسن شاكوش بسبب شكوى أكثر من 2000 عازف إيقاع، قام شاكوش بسبهم أثناء غنائه فى إحدى الحفلات.

ويمثل شاكوش للتحقيق معه الآن من قبل عدد من أعضاء نقابة المهن الموسيقية فى مقدمتهم الفنانة نادية مصطفي والفنان حلمى عبد الباقى أعضاء مجلس النقابة والمستشار القانونى علاء عامر.

ووصل منذ قليل المطرب الشعبى رضا البحراوى، ومطرب المهرجانات حسن شاكوش إلى مقر نقابة المهن الموسيقية بمنطقة وسط البلد، للتحقيق معهما، بشأن الخلافات التي نشبت مؤخرا بينهما، وقيام كل منهما بمهاجمة الآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ومن المقرر أن يعلن مجلس التأديب بالنقابة عن نتيجة التحقيقات بعد قليل.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، قد قرر الأربعاء الماضى وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوى وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديًا للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدًا داعمًا لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.



حسن شاكوش فى نقابة المهن الموسيقية للتحقيق معه



حسن شاكوش



رضا البحراوى فى نقابة المهن الموسيقيية للتحقيق معه