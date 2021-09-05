- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: وفاة المغنية البريطانية سارة هاردينج عن عمر يناهز 39 عاماً والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021
أفادت صحيفة ذا ميرور البريطانية بأن المغنية سارة هاردينج، التي كانت إحدى عضوات فريق " جيرلز الاود" الغنائي توفيت اليوم "الأحد" عن عمر يناهز 39 عاما متأثرة بإصابتها بسرطان الثدي.
وكانت سارة قد أعلنت العام الماضي بأنها مصابة بسرطان الثدي، و أن المرض امتد لمناطق أخرى بجسدها.
ويذكر أن سارة بدأت مشوارها الفني عام 2002، عندما كانت مشاركة في برنامج " بوب ستار: ذا رايفلز" وهو برنامج يهدف لاكتشاف الفرق الغنائي الرجالية والنسائية.
وتمكنت سارة من الوصول للمرحلة النهائية وانضمت لفريق أصبح يطلق عليه " جيرلز الاود" بجانب كل من نيكولا روبرتس ونادين كولي وكمبرلي ولش وشيريل كول.
وتمكن الفريق الغنائي من تحقيق نجاحات كبيرة، وأعلنت عضوات الفريق انفصالهن عام 2013.