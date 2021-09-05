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صحيفة: وفاة المغنية البريطانية سارة هاردينج عن عمر يناهز 39 عاماً

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محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

أفادت صحيفة ذا ميرور البريطانية بأن المغنية سارة هاردينج، التي كانت إحدى عضوات فريق " جيرلز الاود" الغنائي توفيت اليوم "الأحد" عن عمر يناهز 39 عاما متأثرة بإصابتها بسرطان الثدي.

 

وكانت سارة قد أعلنت العام الماضي  بأنها مصابة بسرطان الثدي، و أن المرض امتد لمناطق أخرى بجسدها.

 

ويذكر أن سارة بدأت مشوارها الفني عام 2002، عندما كانت مشاركة في برنامج " بوب ستار: ذا رايفلز" وهو برنامج يهدف لاكتشاف الفرق الغنائي الرجالية والنسائية.

 

وتمكنت سارة من الوصول للمرحلة النهائية وانضمت لفريق أصبح يطلق عليه " جيرلز الاود" بجانب كل من نيكولا روبرتس ونادين كولي وكمبرلي ولش وشيريل كول.

 

وتمكن الفريق الغنائي من تحقيق نجاحات كبيرة، وأعلنت عضوات الفريق انفصالهن عام 2013.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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