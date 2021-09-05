سمكري البنى آدمين.. ساندي تكشف لـ"الخليج 365" أسرار الطبيب المزيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتح قرار السلطات القضائية في مصر بحبس يوسف خيري 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه "انتحال صفة طبيب علاج طبيعي"، الباب أمام المتضررين للظهور عبر وسائل الإعلام لفضح ما تعرضوا له من مشكلات صحية جراء ممارسة المهنة وعقد جلسات مساج دون ترخيص.

المطربة المصرية ساندي، أكدت لـ"الخليج 365"، أنها تعرضت لمشكلات طبيبة خطيرة جراء الذهاب لـ"سمكري البني آدمين" عام 2019، وكاد أن يتسبب لها في شلل رباعي جراء خطأه في طقطقه عظام الرقبة لديها، رغم شكوتها من وجود آلام، مرفقة معها التحاليل والإشاعات الطبية اللازمة، إلا أنه لم يكترث بها".



وتابعت: "بالخطأ الذي ارتكبه أدى ذلك إلى مشكلات خطيرة في النخاع الشوكي، وذهبت على إثر ذلك لأكثر من طبيب متخصص لم يصدقوا أنني لم أتعرض لحادث تصادم لأن ما أقدم عليه من أعمال لا تمت للطب بصلة وأدت إلى مشكلات انتهت إلى أنني سأتلقى العلاج الطبيعي مدى الحياة".

وحول عدم تقدمها ببلاغ للجهات المختصة في حينه، أكدت أنها أخطرت كل الجهات الطبية المعنية، ونشرت فيديو خاص على صفحتها يحوي الحقيقة الكاملة لما يجري، واتصلت بها مساعدة هذا الشخص، الذي تقوم بدوره حالياً ولكن بشكل مستقل، وتطلق على نفسها "سمكرية البنى آدمين"، واعتذرت وحاولت معي مراراً لعدم تنبيه المواطنين لما يجري قبل أن يضعني يوسف خيري على قائمة المحظورين على صفحته كي لا أستمر بالتحذير منه.

واختتمت ساندي بأنها بصدد تقديم بلاغ للنائب العام ضد والد المتهم المحبوس حالياً بسبب خروجه على أحد القنوات الفضائية، مدعياً بأنها روجت ضد نجله لأسباب شخصية، مؤكدة أنها لن تترك حقها هذه المرة.