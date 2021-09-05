شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رضا البحراوى وحسن شاكوش لنقابة الموسيقيين للتحقيق معهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل المطرب الشعبى رضا البحراوى، ومطرب المهرجانات حسن شاكوش إلى مقر نقابة المهن الموسيقية بمنطقة وسط البلد، للتحقيق معهما، بشأن الخلافات التي نشبت مؤخرا بينهما، وقيام كل منهما بمهاجمة الآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ومن المقرر أن يعلن مجلس التأديب بالنقابة عن نتيجة التحقيقات بعد قليل.



حسن شاكوش فى نقابة المهن الموسيقية للتحقيق معه

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، قد قرر الأربعاء الماضى وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوى وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.



رضا البحراوى فى نقابة المهن الموسيقيية للتحقيق معه

وأكدت النقابة، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديًا للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدًا داعمًا لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.



حسن شاكوش



رضا البحراوى فى نقابة المهن الموسيقيية للتحقيق معه



رضا البحراوى