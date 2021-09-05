شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سلامة يقدم "ماستر كلاس" بمهرجان الإسكندرية الفرانكوفوني.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير، سمير صبري، رئيس مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية عن ملامح أفلام الدورة الأولي للمهرجان التي تنطلق خلال الفترة من 11 حتي 16 سبتمبر الجاري.

قال "صبري": إن أفلام المهرجان يغلب عليها طابع الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية وبعضها والدول العربية والأوروبية وأن الدورة الأولي ستشهد تأسيس منتدي الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية بهدف دعم مبادرات الإنتاج المشترك بين دول المنظمة.

وذكر أن المهرجان ينفرد بالعروض العالمية الأولي لعدد من أفلامه ففي مسابقة الفيلم القصير، ويعرض الفيلمان المصريان الجميع يرتدي الأبيض من إخراج أبانوب يوسف وإذا وجدتني في القاهرة من إخراج راندا علي في عروضهما العالمية الأولي.

وأضاف: في مسابقة الأفلام الطويلة يعرض الفيلمين المغربيين التائهون بحضور مخرجه سعيد خلاف وبطلته الفنانة نسرين راضي ومرجانة بحضور منتجته وبطلته الفنانة هناء بواب في عروضهما العالمية الأولي وهناك أفلاما أخري تعرض في عروضها الدولية الأولي منها الفيلم اليوناني الخياط الذي يعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط

وتابع: "صبري": ان المهرجان يستهدف خلق قاعدة جماهيرية له بين الشباب السكندري العاشق للسينما من خلال مجموعة من الفعاليات التي ستقام في مراكز التجمع الثقافية بوسط المدينة منها ماستر كلاس تضم عدد من اللقاءات المفتوحة منها لقاء مفتوح مع النجم هاني سلامة في الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 12 سبتمبر الجاري ولقاء أخر مفتوح مع الفنان سمير صبري رئيس المهرجان في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم 13 سبتمبر الجاري للحديث عن تجاربهما في فنون السينما المتنوعة كما سيقام معرضا للسينما التونسية ضيف شرف المهرجان.