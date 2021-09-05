شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تواصل الهجوم على براد بيت بسبب عمله مع منتج اعتدى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت النجمة أنجلينا جولى الهجوم على زوجها السابق براد بيت خلال تصريحات مؤخرًا، قالت فيها إن الممثل الشهير قام بعمل مشين بالنسبة لها لم تستوعبه، وهو عمله مع المنتج هارفي واينستين الذى اتهم بقضايا تحرش عدد من النجمات، وحكم عليه في وقت سابق من العام الماضى بالسجن لأكثر من 20 عامًا.

أنجلينا جولى وخلال تصريحاتها -وفقًا لموقع الديلى ميل- أكدت أنها لم تستوعب أن يعمل براد بيت بعد تصريحاتها تجاه المنتج هارفي واينستين معه في عمل واحد، لأنه بذلك لم يكترث أو يهتم بتصريحاتها السابقة تجاهه، والتي أكدت فيها أن واينستين حاول الاعتداء عليها جنسيًا حينما كانت في الـ 21 من عمرها.



براد بيت وانجلينا جولى

وكانت أنجلينا جولى أكدت أنها لاذت بالفرار من المنتج هارفى واينستين، وتمكنت من ذلك حينما كانت تشارك بفيلم Play By Heart.

من ناحية أخرى سبق وكشفت النجمة العالمية أنجلينا جولى، في لقاء مؤخراً، عن الوجه الآخر للنجم براد بيت، الذي ما زال بينهما قضايا بشأن الطلاق وحضانة الأطفال، قائلة إنها "خشيت على سلامة عائلتها بأكملها أثناء علاقتهما"، وذلك حسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مجلة "جارديانز ويكند".

وتأتى تصريحات أنجلينا جولى، الجديدة حول علاقتها مع براد بيت، بعدما سبق واتهمته، بأنه أساء لأطفالهما، وذلك في قضية الحضانة التي لا تزال قائمة بينهما في المحكمة، لكنها هذه المرة ذكرت تفاصيل ترسم صورة أخرى للنجم المحبوب.