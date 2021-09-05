شكرا لقرائتكم خبر عن "وداعك مر".. مصطفى حجاج يطرح أحدث أغانيه بعد تسريبها من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب مصطفى حجاج، عن غضبه لتسريب أغنيته الجديدة قبل طرحها، وهى أغنية خليجية باسم "وداعك مر"، وقال مصطفى حجاج، فى فيديو نشره عبر حسابه على تويتر: "حسبى الله في أي حد بيأذينى في شغلى أنا اتفاجئت إن فيه أغنية اتسربت جديدة اسمها وداعك مر مصري خليجى، ومكنتش هتنزل دلوقتى لقيت الكل بعتلى الأغنية على واتس آب بيباركولى وأنا منزلتش الأغنية وهنزلها انهاردة غصب عنى على اليوتيوب عشان اتسربت".

وطرح مصطفى حجاج مؤخراً كليب أخر بعنوان "والله ما ينفع" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي.

وتقول كلمات أغنية "والله ما ينفع":"والله ما ينفع ما تردش عليا..عيب انا مش صغير ايه المعامله ديه..ان كان عالحلأوه غلبت البقلأوة..وان كان عالغلأوه محدش بيك يتسأوى.. بس العشم ال بينا بيطمعنا سنه..مهما زعلت منا ميبقاش فيه عدأوه..مش تفضل مطنش ماتردش عليا..نقدر جمالك ونبصم ونمضى ونفرش طريقك بحنه ومواردي..لكن تكبر عليا خلاص اللى تشوفه ..هتلقى وش تانى مش عايزك تشوفه ..اسمع منى بطل ما تردش عليا".

مصطفى حجاج طرح مؤخراً ديو أغنية "كله شمال" الذى جمعه بوجيه الإسباني، وكتبه الشاعر الغنائى محمد القاياتي، ومن ألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، فكرة وماستر هانى محروس، والكليب من إخراج محمد القاضي.