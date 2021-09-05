شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج إبراهيم فخر: لم أتعاقد على أى عمل لدراما رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج إبراهيم فخر لـ"الخليج 365"، إنه لم يتعاقد على أى مسلسل لموسم دراما رمضان المقبل حتى الآن، موضحًا أنه فوجئ بنشر العديد من الأخبار عن توليه إخراج مسلسل النجمة مى عز الدين الجديد، وهو لم يحدث على الإطلاق حيث لم يلتقِ بها منذ شهرين بحسب تعبيره، كما تردد توليه إخراج مسلسل "بابلو" من بطولة ماجد المصرى، وهو ما نفاه فخر أيضًا.

ويتواجد للمخرج إبراهيم فخر مسلسل بعنوان "ملاك"، من بطولة كريم فهمى، محمود عبد المغني، أيتن عامر، حسام داغر، فراس سعيد، أمير العايدى، من تأليف حسان دهشان، ولكن لم يكتمل تصوير العمل حتى الآن، حيث تم تصوير جزء منه، ثم توقف تماما، وهو من إنتاج أحمد السبكى.

وكان آخر الأعمال التى عرضت للمخرج إبراهيم فخر مسلسل "خيط حرير"، من بطولة مى عز الدين ومحمود عبدالمغني وسوسن بدر ونيكولا معوض ومي سليم وهنادي مهنى وأحمد خليل ويوسف عثمان ومحمد سليمان وصفاء الطوخى وولاء الشريف وحنان سليمان، تأليف محمد سليمان عبدالمالك.