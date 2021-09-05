أم كلثوم والساحرة المستديرة.. أزمة انتمائها وإنقاذ نادي من الإفلاس واستقبال "رونالدو" بأغنيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد 46 عاما على رحيلها تصدرت "كوكب الشرق" أم كلثوم المشهد الرياضي هذا الأسبوع محليا وعالميا، إذ أصبح انتمائها الكروي إلى أي من ناديي القمة "الزمالك والأهلي" محل جدل إعلامي في مصر، وعلى أنغام إحدى أغانيها احتفل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعودة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق.

وفي التقرير التالي نستعرض حضور أم كلثوم البارز في عالم كرة القدم، داخل وخارج مصر.

بين الزمالك والأهلي

بدأ الجدل مع تأكيد الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى في برنامجه "حديث القاهرة"، على أن الثلاثة الكبار محمد عبدالوهاب ونجيب محفوظ ومعهم أم كلثوم، كان انتمائهم إلى نادي الزمالك.

ومن جانبه رد الإعلامي خيري رمضان، على تصريحات الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، التى أدلى بها في برنامج "حديث القاهرة"، بشأن أن أم كلثوم زملكاوية، وقال: "اسمع يا أبو خليل أم كلثوم أول سيدة مصرية تحصل على عضوية النادي الأهلي".

وأضاف: "أم كلثوم في إحدى تصريحاتها مع الفنان سمير صبري، عندما سألها نفسك في إيه، أجابت عليه قائلة: نفسي أبقى حارس مرمى النادي الأهلي عشان احميه".

لعب وفن وهندسة

وكان الناقد الرياضي محمود معروف خلال ظهوره في قناة "الحدث اليوم"، قد قال: "خلال لقاء مع أم كلثوم، سألتها عن نادي الزمالك، وقلت لها قرأت لك تصريح تقولين فيه (أنا احب الزمالك وقالت لي إنها فنانة والزمالك الفن والهندسة، وكانت أم كلثوم هي السبب في أصل كلمة يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة".

ثومة ورونالدو

ومن الجدل في القاهرة انتقلت أم كلثوم، إلى الظهور في الدوري الإنجليزي، إذ احتفل الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي باللغة العربية عبر موقع "تويتر"، بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصفوف الشياطين الحمر، بمقطع فيديو من أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم.

ونشر الحساب، مقطعا من أغنية "أنساك" لـ"أم كلثوم"، تقول فيه: "كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله"، في إشارة إلى رحلة رونالدو السابقة في صفوف النادي الإنجليزي.

مدرج أم كلثوم

عام 1960، أعلن نادي الإتحاد السكندري إفلاسه تماماً واضطر طلعت خيرى، وزير الشئون الاجتماعية وقتذاك، لدعم النادي بمبلغ خمسة آلاف جنيه لإيقاف قرار المحكمة بالحجز على ممتلكات النادي.

وعن تلك الواقعة تحدث كابتن النادي السابق شحتة في حوار له مع أحمد حسام ميدو، وقال: "أم كلثوم قامت بإحياء 3 حفلات بمبادرة تم تخصيص إيرادها بالكامل لصالح نادى الاتحاد السكندري، لتسديد ديونه".

ومع نجاح مبادرة أم كلثوم، أقام النادي مدرجاً كبيراً في ملعب الكرة أطلق عليه "مدرج أم كلثوم"، واحتفلت أم كلثوم بافتتاح المدرّج في الحفل ووضعت شعار النادي الذهبي على صدرها وهي تغني.

الوداد المغربي

الناقد الرياضي محمود معروف خلال ظهوره في التليفزيون المصري، كشف علاقة كوكب الشرق باسم النادي المغربي الوداد، وقال: "عام 1936 كانت هناك رغبة لتأسيس أول نادي مغربي له اسم عربي بعيدا عن الأسماء الفرنسية، وتزامن ذلك مع عرض فيلم "وداد"، الذي كانت تقوم ببطولته أم كلثوم في إحدى دور العرض القريبة من مقر جلسة مؤسسي النادي".

وتابع: "بعد خلاف مؤسسي النادي حول الأسماء المقترحة في الجلسة، توجهوا لمشاهدة فيلم أم كلثوم "وداد" وفور خروجهم من دار العرض قرروا إطلاق اسم "الوداد" على النادي، بعد إعجابهم بالفيلم والأغنية".