بالصور| الممثل التركي جان يامان يحضر فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الممثل التركي جان يامان، على حضور فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي انطلق مساء يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، ويستمر حتى 11 من نفس الشهر.

والتقطت وكالة الصحافة الأوروبية عدة صور للفنان التركي الشهير فور وصوله على شاطئ ليدو، في البندقية- إيطاليا، اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر.

جدير بالذكر أن آخر أعمال جان كان مشاركته في بطولة مسلسل "الرجل الخطأ" أمام الممثلة التركية أوزجي جوريل، والذي عُرض عام 2020، وهو العمل الثاني الذي يجمعهما بعدما شاركا معا في بطولة مسلسل "البدر" والذي عُرض عام 2017.