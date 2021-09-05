تامر حسني يمازح زوجين في حفله الأخير: "مظلوم الراجل جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مازح الفنان تامر حسني زوجين في حفله الأخير على المسرح الروماني في مارينا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتامر حسني من الحفل، وهو يغني أغنية "بطلة العالم في النكد".

وظهر تامر في الفيديو وهو يوجه كلامه للزوجين قائلًا: "أنت حاسس الموضوع أوي، أنت مضحكني أوي".

وأضاف تامر: "مظلوم الراجل جدا، احنا غلابة".

وقدم تامر حسني مجموعة من أغانيه مع تقديم الاستعراضات على المسرح، وظهر بإطلالتين "كاجوال" خلال الحفل.

يعرض للفنان تامر حسني حاليًا في السينمات فيلم "مش أنا" بطولة ماجد الكدواني، حلا شيحة، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".