الأربعاء.. رشا الجمال ضيفة منى الشاذلي في "معكم".. تكشف تفاصيل "هنا القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستضيف المذيعة منى الشاذلي، المؤلفة والمخرجة رشا الجمال، والباحث المصري الدكتور هشام سلام، في حلقة الأربعاء المقبل، من برنامج "معكم.. منى الشاذلي"، المعروض على قناة CBC، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتواجد في فقرة رشا الجمال، عدد من الممثلين الشباب، وتتناول كواليس وتفاصيل مسرحية "هنا القاهرة"، التي جاءت ضمن مشروع مسرحي فريد من نوعه ضمن برنامج من ست مسرحيات مختلفة، وتوضح رشا كيف يعتمد العرض على تداخل الأزمنة.

وفي فقرة الدكتور هشام سلام، يتحدث أستاذ الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة والجامعة الأمريكية، عن كواليس اكتشاف الحوت المصري الجديد، الذي أطلق عليه الباحثون اسم "فيوميسيتس - أنوبيس"، ليكون أول حوت يقوم بتسميته فريق مصري وعربي في التاريخ. أيضا يسترجع هشام ذكرياته خلال اللقاء، فيتحدث عن بداياته والسبب وراء التحاقه بدراسة هذا العلم.