شريهان أبو كيلة تتحدث عن شخصيتها في مسلسل "الحرامي 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة شريهان أبو كيلة عن تفاصيل شخصيتها في الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي"، مشيرة أنها تجسد دور فتاة تُدعى "منار" وهي مديرة مكتب في الشركة التي يعمل بها "نشأت" الذي يؤدي دوره الفنان محمد جمعة.

وتابعت في بيان صحفي "تدور الأحداث بيني وبين الفنان بيومي فؤاد، إذ تحاول منار طوال الوقت أن تساعده في العثور على نشأت الذي اختفى في ظروف غامضة".

مسلسل الحرامي الجزء الثاني بطولة أحمد داش، رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، كارولين عزمي، محمد جمعة، ومن تأليف أحمد فوزي صالح، إﺧﺮاﺝ أحمد الجندي .

يذكر أن شريهان قدمت العديد من برامج في الإذاعة والتليفزيون، قبل أن تدخل مجال التمثيل، وشاركت في مسلسلات "نيللي وشريهان"، و"شطرنج"، و"هبة رجل الغراب"، و"شقة فيصل"، ومسلسل "وادي الجن"، كما شاركت كضيفة شرف في فيلم "حسن وبقلظ ".