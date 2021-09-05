ياسمين صبري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة جذابة خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وانهالت التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي: "جميلتي، منورة، ما شاء الله على الجمال، مبارك العقد".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.