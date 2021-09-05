هكذا ظهرت شخصية الملكة فريدة في السينما والتليفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 5 سبتمبر 1921، ولدت صافيناز ذو الفقار، والتي عرفها الشعب المصري باسم "الملكة فريدة"، وهي الزوجة الأولى للملك فاروق وأم الأميرات: "فادية وفوزية وفريال".

"فريدة" الملكة التي أحبها الشعب المصري لبساطتها وأعمالها الخيرية آنذاك، كانت حياتها مليئة بـ"الدراما" بداية من معاملة الملك السيئة بعد إنجابها "بنات"، مرورا بطلاقها وابتعاد بناتها لسنوات عنها، وصولا للحياة الصعبة التي عاشتها لسنوات طويلة.

وعلى الرغم من أن الدراما في مصر لم تتناول حياتها بشكل مباشر، إلا أن حضورها كان مميزا من خلال الأعمال التي تناولت سيرة حياة الملك فاروق، سواء في السينما أو التليفزيون، لعل أبرزها:

الملك فاروق

جسدت شخصية الملكة فريدة ضمن أحداث مسلسل "الملك فاروق" الفنانة منة فضالي، وحازت على إشادة كبيرة من قبل الجمهور والنقاد، بينما جسد شخصية الملك فاروق، الفنان السوري تيم حسن، وعرض العمل عام 2007.

ويعتبر المسلسل هو أكثر عمل تناول شخصية الملكة فريدة، وكشف علاقتها غير المستقرة بالملكة نازلي، كما كشف عن معاناتها من إهمال الملك ومعاملته السيئة بمجرد ولادتها لطفلتهما الأولى.

ملكة في المنفى

ظهرت شخصية الملكة فريدة ضمن أحداث مسلسل "ملكة في المنفى"- الذي عرض عام 2010 - شخصية باهتة، حتى إنها لم تظهر سوى في مشاهد معدودة، وكان المسلسل يتناول سيرة حياة الملكة نازلي، وجسدت شخصية "فريدة" ضمن أحداث المسلسل الممثلة إيمان أبو الدهب، بينما جسدت شخصية الملكة نازلي النجمة نادية الجندي.

امرأة هزت عرش مصر

ضمن أحداث فيلم "امرأة هزت عرش مصر"، جسدت الفنانة جيهان فاضل شخصية الملكة فريدة، ولم تظهر ملامح واضحة للشخصية، بل اقتصر ظهورها كذلك على مشاهد قليلة، وعرض الفيلم عام 1995.

كاريوكا

مسلسل "كاريوكا" يتناول سيرة الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، وعرض عام 2012، وجسدت شخصية الملكة فريدة الفنانة إيمان سلامة.