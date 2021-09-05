شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى عن الضحك بكواليس "الاختيار 2": "مشكلتى من الحضانة وياما اتطردت من حصص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم أحمد مكي على تعرضه لموقف طريف مع النجم كريم عبد العزيز خلال كواليس تصوير مسلسل "الاختيار 2 – رجال الظل"، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، حيث ظهرا وهما يضحكان بعدما تعثرا فى تصوير أحد المشاهد، وهو الفيديو الذي نشره مخرج المسلسل بيتر ميمى، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "لما كريزة الضحك بتمسك"، مضيفا: "أفتقدكم يا رفاق".



مكي وكريم عبد العزيز

وأعاد مكي نشر الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبًا بتعليقه: "مشكلتي من وانا في حضانة.. الضحك وقت الجد.. ياما اتطردت من حصص ومحاضرات، وكنت باصبر نفسي إنه لما أكبر حابطل وحاتروح مني العاده دي.. اديني كبرت بس المصيبة إني قابلت واحد عنده نفس مشكلتى".

ونجح مسلسل "الاختيار 2" أن يحوز على اهتمام الجميع، وذلك لما قدمه من مقاربات واقعية وسرد وتوثيق مُتقن لمرحلة دقيقة فى عمر الدولة المصرية، ونجح خلال حلقاته فى إيصال عدد من الرسائل والمعانى التى تُبرز للمشاهد معنى وقيمة الاختيار.

وخلال أحداث المسلسل كان على أبطاله الذين يجسدون قصصًا حقيقية أن يختاروا بين بديلين، إما أن يختار الوطن أو الجماعة الإرهابية، إما أن يسلك طريق التضحية أو الخيانة، إما أن يكون فصلًا من فصول التاريخ أو يذهب بلا رجعة فى طريق الإرهاب والعار.