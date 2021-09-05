شكرا لقرائتكم خبر عن جنات فى جلسة تصوير بإطلالة بيضاء مميزة مع ابنتها الصغيرة جوليا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة جنات لجلسة تصوير جديدة مع ابنتها الصغرى جوليا، وظهرت خلالها وهي ترتدي فستانا أبيض وبالمثل اختارت لطفلتها نفس الإطلالة البيضاء بفستان زفاف صغير، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من جمهورها، مؤكدين الشبه الواضح وتشابه ملامحها مع طفلتها .

وكانت النجمة المغربية جنات، رزقت فى أغسطس 2020، بطفلتها الثانية "جوليا"، بعد أن انجبت طفلتها الأولي "جنات" من زوجها محمد عثمان نعمان، في مايو 2019.

فيما كانت جنات قد احتفلت بزفافها على محمد عثمان بحضور عدد كبير من الوسط الفني والغنائي على رأسهم النجوم سميرة سعيد ومحمد حماقي ورامي صبري وتامر عاشور وأحمد جمال ومصطفى قمر وآخرون من النجوم.