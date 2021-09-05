شكرا لقرائتكم خبر عن شرين عبد الوهاب تعتذر للجمهور لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب، أمس السبت، حفلاً غنائيًا، وحرصت شيرين على الاعتذار لجمهورها بعد ظهورها في الحفل متوترة بسبب تعرض والدتها لوعكة صحية.

وقالت شيرين: "أنا بعتذر إن الحفلة اللى فاتت كنت متوترة، والدتى كانت تعبانة وأنتوا عارفين الظروف وأنتوا مقصرتوش، وألف شكر لدعواتكم ويارب قدرت أكون قد المستوى المطلوب وشكرًا ليكم يا حبايب قلبى".

وفى فيديو آخر قالت شيرين: "مريم وهنا بناتى الاثنين معايا وفى واحدة ممكن تطلع تغنى لكن التانية مستحيل جهزى نفسك يا هنا لازم تطلعى تغنى معايا".

وظهرت شيرين عبد الوهاب بصحبة ابنتيها "مريم" و"هنا" وزوجها الفنان حسام حبيب، فى كواليس الحفل الذى أطلت فيه بإطلاله أنيقة مرتدية فستان لونه بينك وتألقت بغناء أشهر أغانيها.

وقدّمت شيرين فى الحفل مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها، على رأسها: "انساى" و"أخيرًا اتجرأت" و"إيه إيه" و"تاج راسك" و"كتير بنعشق" و"آه يا ليل" و"الوتر الحساس" و"مش عايزة غيرك أنت" و"على بالي" وغيرها من الأغانى التى تفاعل معها الجمهور.