شكرا لقرائتكم خبر عن شهادات الممثلين عن سمكرى البنى آدمين: "الفنانين اللى شهروه وأكلنا كلنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما قررت النيابة العامة أمس السبت حبس "ي. خ" الشهير بـ"سمكري البني آدمين"، للعلاج الطبيعي، 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بتزوير بطاقة الرقم القومي وتزوير شهاده تخرج، كما قررت إغلاق المركز الخاص به، خرج عدد كبير من الفنانين ليأكدوا أنهم بالفعل كانوا ضحية هذا الرجل المزور.

وقال الفنان ماجد المصرى لـ"الخليج 365"، إنه ذهب لسمكرى البنى آدمين مرة واحدة فقط عندما رآه فى برنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الفنان إدوارد، ووصل إليه عن طريقه، ضاحكاً: "أنا رحتله والحمد لله محصلش حاجة وكانت مرة وخلصت وعدت على خير".

وأضاف المصرى أنه لا يعلم أن هذا الشخص مزور، موضحا أنه أول مرة فى حياته يقوم بهذا العمل، لذلك لم يفرق بين أنه ممارس للمهنة أم لا، خاصة وأن جسده لم يخضع لمثل هذه التمارين من قبل، وأكد المصرى أن هذ الرجل استمد شهرته من الفنانين.

من ناحية أخرى يواصل ماجد المصرى حاليا تحضيراته المبدئية لمسلسله الجديد "بابلو"، والذى يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، حيث أن المخرج والجهة المنتجة يواصلان ترشيح الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، الذى تبلغ حلقاته 30 حلقة، للعرض ضمن سباق دراما رمضان 2022، وهو من إنتاج ممدوح شاهين.

ومن جانبها قالت هبة مجدى لـ"الخليج 365"، إنها التقت بسمكرى البنى آدمين وقت عرض مسرحية "الملك لير"، عندما ذهب لمشاهدة العرض، حيث كانت مجدى إحدى بطلاته مع النجم الكبير يحيى الفخرانى.

وأضافت مجدى، أنها تخوفت بالفعل من الذهاب إليه، ووقتها كان منتشر له العديد من الفيديوهات مع عدد كبير من النجوم، حيث علقت قائلة: "دخل أكل الفنانين كلهم، وبدأ يعمل لهم مساج "وتقطقة ظهورهم"، مش أنا بس، والحمد لله محدش حصله حاجة".

يذكر أن النقابة العامة للعلاج الطبيعى، حذرت المواطنين من التعامل مع المدعو "ي.خ.ع" وشهرته "سمكرى البنى آدمين، وذلك لانتحاله صفة أخصائى العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.

وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، في بيان، أن إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة، قد أغلقت مقر المركز المملوك لسمكرى البنى آدمين بمدينة نصر، وتشميعه، وكررت تحذيراتها من التعامل مع سمكرى البنى آدمين حرصا وحفاظا على صحة المواطنين.

وطالبت كل المواطنين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعى ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.