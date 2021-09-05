شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يترأس اجتماع اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي اجتماعًا تحضيريًا ترأسه الفنان الكبير محمد صبحي بحضور الدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان، والإعلامي خيري رمضان، والمخرج الدكتور عادل عبده، والدكتور طايع عبد اللطيف، والفنان محسن منصور، والفنان الدكتور هاني كمال .



محمد صبحي ومازن الغرباوي

تم خلال الاجتماع بحث كل التفاصيل المتعلقة بالدورة السادسة التي ستقام في شهر نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في الفترة من يوم 6 نوفمبر وتستمر حتي 11 نوفمبر، واستمر الاجتماع لمدة ثلاث ساعات وشمل مجموعة من الاقتراحات، وتم الاتفاق علي كل ملفات الدورة السادسة ومنها حامل اسم الدورة، واقتراحات بأسماء المكرمين وغيرها من التفاصيل الخاصة بالدورة الجديدة سيتم الكشف عنها قريبًا .



جانب من اجتماع اللجنة العليا

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وتترأسه شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي.



اللجنة العليا لمهرجان شرم